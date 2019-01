Tumminello, visite mediche in corso. Al termine sarà ufficialmente del Lecce

di Redazione Sport

LECCE - E' arrivato ieri sera a Lecce e stamattina, di buon'ora, si è recato a Squinzano per sottoporsi alle visite mediche sotto la supervisione del dottor Giueppe Palaia, responsabile sanitario della società giallorossa.

Marco Tumminello, attaccante, classe 1998, da oggi sarà a tutti gli effetti un calciatore del Lecce. Al termine delle visiste mediche raggiungerà i nuovi comapgni di squadra presso l'Acaya Golf Resort per sostenere il primo allenamento agli ordini di mister Fabio Liverani. Non prima però di aver ricevuto il via libera da parte dell'Atalanta che ha deciso di cederlo al Lecce con la formula del prestito secco.

