Due calciatori del 2001 in Irlanda con l'Under 17 di Lega B: bisogna inviare il video

di Redazione Sport

Giovani talenti cercasi, da convocare con la rappresentativa Under 17 della B Italia in Irlanda. La meravigliosa opportunità arriva dalla Lega B, attraverso la sua selezione, in collaborazione con la piattaforma FBPlayer. Due giovani calciatori potranno vivere un’esperienza unica, grazie al progetto Road to Irlanda, e volare con la Nazionale di Serie B nel torneo internazionale Under 17 Supercupni 2018 dal 21 al 28 luglio. La piattaforma online FBPlayer permetterà di condividere le video candidature dando l’opportunità a chiunque di pubblicare le proprie performance calcistiche. Come essere selezionati? Fino al 30 giugno gli utenti di FBPlayer - chi ancora non lo è può registrarsi su fbplayer.com - possono condividere i loro video nel gruppo B Italia For Talent. Il selezionatore della B Italia Massimo Piscedda, insieme ai suoi collaboratori, valuterà i video condivisi nel gruppo Lega B Italia For Talent scegliendo i due ragazzi più meritevoli. Saranno selezionati solo i calciatori nati nel 2001.

