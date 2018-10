Il Lecce batte la capolista Verona e sale al secondo posto. Gol di La Mantia e Mancosu

Si gioca a Verona, allo stadio “Bentegodi”, la partita tra l'Hellas e il Lecce, per la settima giornata del campionato di serie B di calcio.



Il gol per il Lecce arriva al secondo minuto di recupero del primo tempo, grazie a La Mantia che raccoglie sottoporta un traversone di Mancosu. Il primo tempo finisce 0-1.



Al 67' il Lecce raddoppia con Mancosu, potente tiro da fuori area che si infila alla destra del portiere sotto la traversa.



L'incontro si conclude con la vittoria del Lecce che con i tre punti conquistati si attesta al secondo posto in gradiatoria, a quota 12.





IL TABELLINO





Hellas Verona: Silvestri; Eguelfi, Empereur, Marrone, Crescenzi; Dawidowicz, Colombatto, Laribi; Lee; Matos, Pazzini. All.Grosso.



Lecce: Vigorito; Venuti, Bovo, Meccariello, Calderoni; Tabanelli, Petriccione, Scavone; Mancosu; La Mantia, Palombi. All.Liverani.



Arbitro: Massimi di Termoli.



Reti: La Mantia al 47'; Mancosu al 67'.

