Lecce, un acquisto a sorpresa. Arriva lo sloveno Majer

di Lino De Lorenzis

LECCE - A poche ore dalla sfida casalinga di campionato contro il Livorno, il Lecce annuncia l'acquisto di un altro calciatore. Il club del presidente Saverio Sticchi Damiani infatti "comunica di aver raggiunto l’intesa economica con il calciatore Žan Majer (centrocampista classe ’92), di nazionalità slovena. Nella giornata di lunedì, all’esito delle visite mediche, sarà completato l’iter del trasferimento internazionale".

Žan Majer a dicembre si era svincolato dal Rostov, società che milita nella serie A russa, dopo aver vbissuto una ounghissima esperienza in Slovenia con il Domžale con cui ha vinto anche una Coppa nazionale. Majer vanta anche una presenza nella nazionale maggiore della Slovenia e 9 nell'Under 21.

Domani sarà in tribuna al "Via del Mare" per assistere alla sfida tra Lecce e Livorno.

