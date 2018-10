Barletta, tutti a disposizione per la gara contro il Casarano

Il Barletta si prepara in vista della sfida interna di domenica contro il Casarano, il club attraverso una nota ufficiale sui propri social network fa il punto della situazione per quanto riguarda le convocazioni e la designazione arbitrale: «Allenamento pomeridiano per il Barletta 1922 verso la quinta giornata del campionato di Eccellenza, che domenica 7 ottobre (ore 15.30) vedrà i biancorossi opposti al Casarano sul sintetico del "Manzi-Chiapulin". Tutti a disposizione per mister Cinque, che ha sottoposto i suoi a un lavoro atletico con partitella a campo ridotto. Contro i salentini tornerà a disposizione Varsi, squalificato a Vieste in Coppa Italia. Designata la terna arbitrale per Barletta-Casarano: a dirigere l'incontro sarà Thomas Bonci della sezione di Pesaro, assistito da Daniele De Chirico di Molfetta e Ivan Alexandrovic Denisov di Bari».

© RIPRODUZIONE RISERVATA