La capolista Ugento ospita in casa il Novoli

Nel girone B di Promozione la capolista Ugento (12 punti), reduce dalla vittoria in trasferta sul Deghi per 2-0, si appresta ad affrontare in casa il Novoli che è a quota 8 punti ed è una gara valida per la sesta giornata di campionato. I giallorossi finora nel torneo non hanno ancora pareggiato e hanno totalizzato 9 goal fatti e solo 4 subiti. I rossoblù invece dopo la sconfitta in casa contro il Taurisano per 2-0, sono chiamati ad una partita di riscatto e vogliono insediare le zone alte della classifica. Inoltre il Novoli ha segnato 6 reti mentre ne ha subite 5.

