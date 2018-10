Sorpresa: Cassano torna a giocare (a 36 anni). Da lunedì si allenerà con l'Entella (Lega pro)

Oggi il centralino della sede dell’Entella ha lavorato in continuazione. Lunedì prossimo alle 15.30 l’ex giocatore di Bari, Roma, Real, Samp, Milan, Inter e Parma inizierà ad allenarsi sul serio. Porte aperte al Comunale. Tornerà dagli Stati Uniti anche il presidente Antonio Gozzi per dargli il benvenuto. A 36 anni, l’ex “Bari Vecchia” vuole scrivere un’altra pagina della sua storia calcistica. E chi gli sta vicino giura che non ci sarà più spazio per “Cassanate” le bizze e i gesti che lo hanno caratterizzato insieme a giocate da fuoriclasse. Tra Gozzi e Cassano c’è una simpatia dichiarata. Lui ha detto no in questi mesi ad una decina di squadre, offerte dall’Italia e dal resto del mondo dove gli offrivano stipendi con tanti zeri ma pochi stimoli. Qualche giorno fa gli avrebbe fatto l’occhiolino pure il Monza di Berlusconi e Galliani. Tempo fa Fantantonio disse chiaramente: «In Lega Pro vado solo all’Entella».

