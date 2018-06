Il Bari non paga le bollette, tagliata l'acqua allo stadio. E sabato è in programma il concerto di Vasco Rossi

BARI - L’Acquedotto pugliese ha interrotto per morosità l’erogazione dell’acqua allo stadio San Nicola di Bari, gestito dalla società sportiva Fc Bari. Il debito ammonterebbe a circa 6.000 euro e la società non pagherebbe le bollette da almeno un anno. Sulla vicenda ha presentato una interrogazione la consigliera comunale Irma Melini che ha chiesto al sindaco di revocare la concessione alla Fc Bari. Il 16 giugno lo stadio San Nicola ospiterà il concerto di Vasco Rossi.

Sui forum-web di Solobari e Orgogliobarese, intanto, cresce l'inquietudine dei tifosi per il futuro del club dopo la notizia del taglio per morosità dell'acqua al San Nicola, dopo i solleciti dell'Aqp. «Siamo alla frutta», «Non riusciamo a pagare le bollette dell'acqua e dovremo essere in grado di pagare gli stipendi?», «Ogni giorno la situazione peggiora sempre più...chissà domani cos'altro ci aspetta. Credo che dobbiamo iniziare a prepararci al peggio...Sono sempre più deluso e sfiduciato»: questo è il tenore degli interventi dei sostenitori biancorossi su Orgogliobarese. Su Solobari stessa musica e maggiore pessimismo: «Siamo veramente vicini. Così tutti coloro che avevano voglia di vedere il campionato D saranno accontentati». Entro il 16 giugno l'azionista di maggioranza, Cosmo Giancaspro, o in alternativa l'azionista di minoranza Gianluca Paparesta, dovrà procedere alla ricapitalizzazione del capitale sociale (l'esborso sarebbe vicino ai 5 milioni di euro) al fine di avere le carte in regola per l'iscrizione al prossimo

campionato di B.

