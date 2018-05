Il Brindisi è salvo. Battuto Reggio Emilia

L'Happy Casa Brindisi batte 75-72 Reggio Emilia e conquista la salvezza con una giornata d'anticipo. Partita rocambolesca che ha visto i biancazzurri di coach Vitucci controllare il gioco per poi rintuzzare con veemenza il vigoroso ritorno degli emiliani. Resta la vittoria che pesa moltissimo e conferma il basket brindisino ai vertici nazionali per il settimo anno consecutivo. Via alla festa, ovviamente in bianco e azzurro

