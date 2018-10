Tre rimonte non bastano, brindisini battuti in casa dal Sassari (84-90)

Fino all’ultimo ci ha provato l’Happy Casa Brindisi, protagonista di tre importanti rimonte nel match vinto al PalaPentassuglia dal Sassari (84-90). Per i brindisini è la prima sconfitta casalinga della stagione.

Difficile l’inizio di gara per Brindisi: al 5’ è già sotto di nove punti. La luce per i biancoazzurri si accende solo sul finale del primo parziale, quando il distacco diminuisce fino al -5 (17-22). Imprecisa sui tiri da tre, la New Basket comunque riesce a migliorare la qualità del gioco, specialmente in difesa. Brown al 15’ segna i due canestri del sorpasso (canestro con fallo tecnico più due liberi) e porta i compagni sul 26-24. La strada, apparentemente in discesa, torna in salita. Sassari si riprende, bastano due triple di fila per ribaltare la situazione. Il punteggio al 18’ si assesta sul 33-37. Il secondo quarto si chiude sul 40-47. Nel terzo quarto i sardi spadroneggiano. Un guizzo di Brindisi sul finale limita i danni per la squadra di casa. Il parziale si chiude sul 60-64. In apertura di quarto quarto Brindisi torna a far sentire il fiato sul collo agli avversari. Al 32’ il punteggio è 63-66. Un tecnico fischiato a Rush su Thomas, subito dopo, fa esplodere di rabbia il PalaPentassuglia e sembra influire decisivamente sul prosieguo della gara. Al 36’ Sassari è avanti di 11 punti. Ma Brindisi ci riprova e a 15 secondi dalla fine si ritrova ancora una volta a -2, senza riuscire però a concretizzare gli sforzi profusi.

